Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 ноября

23.11.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 12 729 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это намного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 23 ноября.

Среди новых заболевших детей – 1 058, медработников – 231. В больницы госпитализированы 2 055 человек; летальных исходов – 720; выздоровели – 23 107 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1631), Днепропетровской (1310) и Полтавской (1141) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 353 136 человек, выздоровело – 2 796 597 человек, летальных исходов – 82 318.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 1631

Винницкая – 406

Волынская – 571

Днепропетровская – 1310

Донецкая – 929

Житомирская – 107

Закарпатская – 390

Запорожская – 847

Ивано-Франковская – 134

Киевская – 830

Кировоградская – 121

Луганская – 233

Львовская – 540

Николаевская – 481

Одесская – 439

Полтавская – 1141

Ровенская – 516

Сумская – 255

Тернопольская – 99

Харьковская – 407

Херсонская – 94

Хмельницкая – 263

Черкасская – 585

Черновицкая – 171

Черниговская – 229.