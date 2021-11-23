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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 ноября
В Украине за минувшие сутки выявили 12 729 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это намного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 23 ноября.
Среди новых заболевших детей – 1 058, медработников – 231. В больницы госпитализированы 2 055 человек; летальных исходов – 720; выздоровели – 23 107 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1631), Днепропетровской (1310) и Полтавской (1141) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 353 136 человек, выздоровело – 2 796 597 человек, летальных исходов – 82 318.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 1631
Винницкая – 406
Волынская – 571
Днепропетровская – 1310
Донецкая – 929
Житомирская – 107
Закарпатская – 390
Запорожская – 847
Ивано-Франковская – 134
Киевская – 830
Кировоградская – 121
Луганская – 233
Львовская – 540
Николаевская – 481
Одесская – 439
Полтавская – 1141
Ровенская – 516
Сумская – 255
Тернопольская – 99
Харьковская – 407
Херсонская – 94
Хмельницкая – 263
Черкасская – 585
Черновицкая – 171
Черниговская – 229.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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