Кабмин ужесточил ограничения в "желтой" зоне карантина

24.11.2021 16:00

Кабинет министров ужесточил правила работы заведений в «желтой» зоне карантина. Соответствующие изменения в «карантинное» постановление правительства № 1236 были внесены на заседании в среду.

Как пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко, теперь в «желтой» зоне заведения общепита, заведения культуры, спортзалы и т.д. смогут работать при условии вакцинации всего персонала хотя бы одной дозой или при наличии отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

Это же правило касается и приема посетителей — они должны быть вакцинированы хотя бы одной дозой, иметь отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Министр уточнил, что персонал заведения должен не просто спрашивать о наличии COVID-сертификата, а проверять его: считать QR-код с помощью мобильного приложения «Дія».

В случае отсутствия у персонала или посетителей необходимых документов, владельцу заведения при проверке будет грозить штраф от 34 000 до 170 000 гривен.

Также сокращен срок действия «желтого» COVID-сертификата, который подтверждает первую прививку от коронавируса. Теперь его срок действие будет составлять 30 дней вместо 120 дней.