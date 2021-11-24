Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября

24.11.2021 11:00

За минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 325 заражений коронавирусом. Зарегистрировано 595 летальных исходов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4077 человек, выздоровело - 29 044 человека.

Среди заболевших за минувшие сутки 1 183 детей и 287 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906), Хмельницкой (808) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 3 367 461 человек. Ввыздоровело - 2 825 641 человек, летальных исходов - 82 913, проведено ПЦР-тестов - 15 648 456.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 743 случая;

Винницкая область – 659 случаев;

Волынская область – 581 случай;

Днепропетровская область – 674 случая;

Донецкая область – 948 случаев;

Житомирская область – 341 случай;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 906 случаев;

Ивано-Франковская область – 525 случаев;

Киевская область – 795 случаев;

Кировоградская область – 162 случая;

Луганская область – 336 случаев;

Львовская область – 511 случаев;

Николаевская область – 556 случаев;

Одесская область – 491 случай;

Полтавская область – 1060 случаев;

Ровенская область – 619 случаев;

Сумская область – 324 случая;

Тернопольская область – 275 случаев;

Харьковская область – 562 случая;

Херсонская область – 223 случая;

Хмельницкая область – 808 случаев;

Черкасская область – 518 случаев;

Черновицкая область – 173 случая;

Черниговская область – 132 случая.