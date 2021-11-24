Украинские силовики начали спецоперацию на границе с Беларусью

24.11.2021 13:00

На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами, передает пресс-служба ГПСУ.

Как сообщил первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко, главная задача спецоперации – не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину и для этого обеспечивается координация действий всех задействованных сил.

Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа Межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.

Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.

В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых приграничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья.