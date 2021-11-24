- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября13:00
- Кабмин ужесточил ограничения в "желтой" зоне карантина16:00
- Украинские силовики начали спецоперацию на границе с Беларусью13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября11:00
- На полигоне Широкий Лан испытали Bayraktar и Javelin09:00
- В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 ноября10:00
- МВФ выделил Украине очередной кредит08:00
- Нацполиция опубликовала итоги COVID-проверок в транспорте16:00
- Ляшко анонсировал выход Луганской и Львовской областей из "красной" зоны13:00
Украинские силовики начали спецоперацию на границе с Беларусью
На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами, передает пресс-служба ГПСУ.
Как сообщил первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко, главная задача спецоперации – не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину и для этого обеспечивается координация действий всех задействованных сил.
Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа Межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.
Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.
В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.
Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых приграничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья.
Теги: Украина, Беларусь, граница, спецоперация
- Лукашенко закрыл границу с Украиной: "Вынуждены закрыть наглухо"
- Беларусь запретила въезд гражданам Украины, Польши, Латвии и Литвы
- Украина и Беларусь изменили правила пересечения госграницы
- ВСУ и Нацгвардия усилили защиту северной границы Украины
- Словакия "отгородилась" от Украины из-за эпидемии
- Министр обороны Полторак заявил об угрозе вторжения российских войск на территорию Украины: в Генштабе уже приготовились "встречать" оккупанта
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ16:00
- В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес15:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения СБУ14:00
- Украина в ТКГ выразила протест России12:00
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»11:00
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца09:00
- В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-1917:00
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"14:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, один украинский воин ранен08:00
- В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку16:00
- Рома — Заря: прогноз на матч Лиги конференций17:00
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ16:00
- В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес15:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения СБУ14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября13:00
- Украина в ТКГ выразила протест России12:00
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»11:00
- ХК "Донбасс" и "Краматорск" отстранили от участия в чемпионате Украины10:00
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца09:00
- "Шахтер" проиграл "Интеру" и досрочно вылетел из еврокубков (ВИДЕО)08:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- На КПВВ "Станица Луганская" малообеспеченные граждане могут бесплатно получить смартфоны
- В Краматорске открылся новый торговый центр
- Нардеп подтвердил использование Javelin на Донбассе
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"
- Из поселка Невельское после серии обстрелов выехали почти все жители
- Замглавы Марьинской ВГА задержан на взятке
- СБУ задержала на Донетчине одного из организаторов "референдума" 2014 года
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца
- В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины
- В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку