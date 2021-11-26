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Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня

26.11.2021 13:00
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Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня

В Украине увеличилась желтая зона карантина. Со вторника, 26 ноября, к ней присоединились Черновицкая и Тернопольская области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Таким образом желтая зона теперь состоит из Тернопольской, Кировоградской, Закарпатской и Черновицкой областей.
В оранжевой зоне - Полтавская и Харьковская области.
В красной зоне находятся 19 регионов: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская, Винницкая области.



Теги: карантин, зона, COVID-19
 
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