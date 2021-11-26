- Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма17:00
- Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября12:00
- Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября13:00
- Кабмин ужесточил ограничения в "желтой" зоне карантина16:00
- Украинские силовики начали спецоперацию на границе с Беларусью13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября11:00
- На полигоне Широкий Лан испытали Bayraktar и Javelin09:00
- В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины12:00
Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского
Сегодня состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его президентского срока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - отмечают в Офисе президента.
"Таким образом, состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и тому подобное. Такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов", - сказано в сообщении.
Уточняется, что пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12:00 и продлится три часа.
Список приглашенных СМИ выглядит следующим образом:
- Liga.net
- РБК Украина
- 24 канал
- Свобода слова Савика Шустера
- Українські новини
- Интерфакс Украина
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНІАН
- Укринформ
- ТРК Украина
- AFP
- Цензор.НЕТ
- Bloomberg
- Радио Cвобода
- КП в Україні
- Українська правда
- Бабель
- СТБ
- Фокус
- Корреспондент
- НВ
- Інтер
- Forbes Украина
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC
Теги: СМИ, пресс-конференция, Зеленский
- Янукович готовится ответить на "неудобные" вопросы
- Президент Украины собрался делать выводы
- Откровения "Беркута": "Мы боялись одного - попасть в плен" (ВИДЕО)
- В Краматорске в штабе АТО рассказали о численности сил боевиков и пояснили «запрет» ВСУ открывать огонь (ВИДЕО)
- Зеленский затеял невероятное, такого в Украине еще не было: уже многие расстроены
- Пресс-конференцию Путина "растащили" на цитаты
- Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ14:00
- В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно11:00
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ16:00
- В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес15:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения СБУ14:00
- Украина в ТКГ выразила протест России12:00
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»11:00
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца09:00
- В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-1917:00
- Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ14:00
- Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября12:00
- В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно11:00
- Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского10:00
- Луганская Заря разгромно проиграла Роме (ВИДЕО)09:00
- ВОЗ созывает срочное заседание из-за "южноафриканского" штамма COVID-1908:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"
- Нардеп подтвердил использование Javelin на Донбассе
- Замглавы Марьинской ВГА задержан на взятке
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца
- Украина в ТКГ выразила протест России
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»
- В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку
- В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины
- Кабмин ужесточил ограничения в "желтой" зоне карантина