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Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского

26.11.2021 10:00
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Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского

Сегодня состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его президентского срока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - отмечают в Офисе президента.
"Таким образом, состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и тому подобное. Такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов", - сказано в сообщении.
Уточняется, что пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12:00 и продлится три часа.
Список приглашенных СМИ выглядит следующим образом:

  1. Liga.net
  2. РБК Украина
  3. 24 канал
  4. Свобода слова Савика Шустера
  5. Українські новини
  6. Интерфакс Украина
  7. Обозреватель
  8. 1+1
  9. 5 канал
  10. Reuters
  11. Deutsche Welle
  12. ДОМ
  13. УНІАН
  14. Укринформ
  15. ТРК Украина
  16. AFP
  17. Цензор.НЕТ
  18. Bloomberg
  19. Радио Cвобода
  20. КП в Україні
  21. Українська правда
  22. Бабель
  23. СТБ
  24. Фокус
  25. Корреспондент
  26. НВ
  27. Інтер
  28. Forbes Украина
  29. ICTV
  30. LB.ua
  31. UA: Перший
  32. BBC


Теги: СМИ, пресс-конференция, Зеленский
 
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