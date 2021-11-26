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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября

26.11.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября

В Украине за минувшие сутки выявили 15 936 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Снижение на тысячу заражений произошло после трех дней роста, сообщает Минздрав в пятницу, 26 ноября.
Среди новых заболевших детей – 1 394, медработников – 303. В больницы госпитализированы 3 208 человек, летальных исходов – 608, выздоровели – 24 569 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1438), Запорожской (1075) и Днепропетровской (1022) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 400 340 человек, выздоровело – 2 877 021, летальных случаев – 84 149.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 1438
Винницкая область – 870
Волынская – 589
Днепропетровская – 1022
Донецкая – 970
Житомирская – 446
Закарпатская – 498
Запорожская – 1075
Ивано-Франковская – 313
Киевская – 714
Кировоградская – 182
Луганская – 182
Львовская – 850
Николаевская – 475
Одесская – 832
Полтавская – 953
Ровенская – 611
Сумская – 688
Тернопольская – 363
Харьковская – 590
Херсонская – 289
Хмельницкая – 681
Черкасская – 548
Черновицкая – 261
Черниговская – 506.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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