Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября

26.11.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 15 936 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Снижение на тысячу заражений произошло после трех дней роста, сообщает Минздрав в пятницу, 26 ноября.

Среди новых заболевших детей – 1 394, медработников – 303. В больницы госпитализированы 3 208 человек, летальных исходов – 608, выздоровели – 24 569 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1438), Запорожской (1075) и Днепропетровской (1022) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 400 340 человек, выздоровело – 2 877 021, летальных случаев – 84 149.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 1438

Винницкая область – 870

Волынская – 589

Днепропетровская – 1022

Донецкая – 970

Житомирская – 446

Закарпатская – 498

Запорожская – 1075

Ивано-Франковская – 313

Киевская – 714

Кировоградская – 182

Луганская – 182

Львовская – 850

Николаевская – 475

Одесская – 832

Полтавская – 953

Ровенская – 611

Сумская – 688

Тернопольская – 363

Харьковская – 590

Херсонская – 289

Хмельницкая – 681

Черкасская – 548

Черновицкая – 261

Черниговская – 506.