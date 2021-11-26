- Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма17:00
- Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября12:00
- Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября13:00
- Кабмин ужесточил ограничения в "желтой" зоне карантина16:00
- Украинские силовики начали спецоперацию на границе с Беларусью13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября11:00
- На полигоне Широкий Лан испытали Bayraktar и Javelin09:00
- В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины12:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября
В Украине за минувшие сутки выявили 15 936 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Снижение на тысячу заражений произошло после трех дней роста, сообщает Минздрав в пятницу, 26 ноября.
Среди новых заболевших детей – 1 394, медработников – 303. В больницы госпитализированы 3 208 человек, летальных исходов – 608, выздоровели – 24 569 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1438), Запорожской (1075) и Днепропетровской (1022) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 400 340 человек, выздоровело – 2 877 021, летальных случаев – 84 149.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 1438
Винницкая область – 870
Волынская – 589
Днепропетровская – 1022
Донецкая – 970
Житомирская – 446
Закарпатская – 498
Запорожская – 1075
Ивано-Франковская – 313
Киевская – 714
Кировоградская – 182
Луганская – 182
Львовская – 850
Николаевская – 475
Одесская – 832
Полтавская – 953
Ровенская – 611
Сумская – 688
Тернопольская – 363
Харьковская – 590
Херсонская – 289
Хмельницкая – 681
Черкасская – 548
Черновицкая – 261
Черниговская – 506.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября
- 20 лет Независимости. Дзержинск: матерей-героинь стало больше
- Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ14:00
- В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно11:00
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ16:00
- В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес15:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения СБУ14:00
- Украина в ТКГ выразила протест России12:00
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»11:00
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца09:00
- В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-1917:00
- Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ14:00
- Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября12:00
- В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно11:00
- Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского10:00
- Луганская Заря разгромно проиграла Роме (ВИДЕО)09:00
- ВОЗ созывает срочное заседание из-за "южноафриканского" штамма COVID-1908:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"
- Нардеп подтвердил использование Javelin на Донбассе
- Замглавы Марьинской ВГА задержан на взятке
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца
- Украина в ТКГ выразила протест России
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»
- В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку
- В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины
- Кабмин ужесточил ограничения в "желтой" зоне карантина