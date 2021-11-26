Последние новости раздела
- Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма17:00
- Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября12:00
- Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября13:00
- Кабмин ужесточил ограничения в "желтой" зоне карантина16:00
- Украинские силовики начали спецоперацию на границе с Беларусью13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября11:00
- На полигоне Широкий Лан испытали Bayraktar и Javelin09:00
- В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины12:00
Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма
26.11.2021 17:00
Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов потерял Крым, а пятый президент Петр Порошенко - Донбасс. Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона 26 ноября.
"Ну, давайте честно – господин Турчинов рассматривается – я его не виню – как один из тех людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко – один из таких людей, которые потеряли Донбасс – вот и все. Это мое мнение", - отметил Зеленский.
По его словам, такого же мнения придерживается "большинство общества".
Теги: Крым, ответственность, оккупация, ОРДЛО, Зеленский
Читайте также:
- Порошенко поблагодарил жителей оккупированных территорий
- Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Россией ОРДО и Крыма
- Как абитуриентам из ОРДЛО и Крыма поступить в украинский вуз
- Оккупанты столкнулись с полным крахом на «стройке века» в аннексированном Крыму
- «Военкомы» ОРДЛО отслеживают передвижение мужчин призывного возраста
- Нострадамус отдыхает: хитом сети стало стихотворение Маршака о фашистах в Крыму
- Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ14:00
- В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно11:00
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ16:00
- В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес15:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения СБУ14:00
- Украина в ТКГ выразила протест России12:00
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»11:00
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца09:00
- В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-1917:00
- Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ14:00
- Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября12:00
- В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно11:00
- Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского10:00
- Луганская Заря разгромно проиграла Роме (ВИДЕО)09:00
- ВОЗ созывает срочное заседание из-за "южноафриканского" штамма COVID-1908:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"
- Нардеп подтвердил использование Javelin на Донбассе
- Замглавы Марьинской ВГА задержан на взятке
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца
- Украина в ТКГ выразила протест России
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»
- В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку
- В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины
- Кабмин ужесточил ограничения в "желтой" зоне карантина