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Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма

26.11.2021 17:00
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Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов потерял Крым, а пятый президент Петр Порошенко - Донбасс. Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона 26 ноября.
"Ну, давайте честно – господин Турчинов рассматривается – я его не виню – как один из тех людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко – один из таких людей, которые потеряли Донбасс – вот и все. Это мое мнение", - отметил Зеленский.
По его словам, такого же мнения придерживается "большинство общества".



Теги: Крым, ответственность, оккупация, ОРДЛО, Зеленский
 
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