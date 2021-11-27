Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 ноября

27.11.2021 13:00

За минувшие сутки в Украине обнаружили 14 200 случаев коронавируса против 15 936 днем ранее. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщается на сайте Минздрава.

Среди заболевших за сутки 1296 детей и 212 медработников.

При этом вчера были госпитализированы 3 305 человек, умерли - 568, а выздоровели - 22 946.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 414 540 человек;

выздоровело – 2 899 967 человек;

летальных исходов – 84 717;

проведено ПЦР-тестирование – 15 793 678.

Ситуация в регионах:

г. Киев – 1 630 случаев;

Винницкая – 823 случая;

Волынская – 596 случаев;

Днепропетровская – 866 случаев;

Донецка – 1 044 случая;

Житомирская – 360 случаев;

Закарпатская – 414 случаев;

Запорожская – 635 случаев;

Ивано-Франковская – 274 случая;

Киевская – 698 случаев;

Кировоградская – 180 случаев;

Луганская – 203 случая;

Львовская – 745 случаев;

Николаевская – 490 случаев;

Одесская – 624 случая;

Полтавская – 904 случая;

Ровненская – 558 случаев;

Сумская – 365 случаев;

Тернопольская – 232 случая;

Харьковская – 565 случаев;

Херсонская – 219 случаев;

Хмельницкая – 626 случаев;

Черкасская – 596 случаев;

Черновицкая – 172 случая;

Черниговская – 381 случай.