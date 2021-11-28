Харьковская область перешла в желтую зону карантина

28.11.2021 15:00

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, в красной зоне карантина остаются Киев и 18 областей, в оранжевой – одна, а желтая – расширилась до пяти областей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в красную зону кроме столицы входят Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В оранжевой зоне находится только один регион - Полтавская область.

Желтая зона теперь охватывает Закарпатскую, Кировоградскую, Тернопольскую, Черновицкую области, а также Харьковскую область, которая накануне была оранжевого цвета.