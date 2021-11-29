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На портале "Дія" появилась услуга оформления и перерасчета пенсии
29.11.2021 14:00
С сегодняшнего дня оформление или перерасчет пенсии можно произвести на портале "Дія". Об этом в Telegram сообщило Министерство цифровой трансформации.
"Ежегодно более миллиона украинцев оформляют назначение или перерасчет пенсии. Теперь все это можно сделать на портале "Дія"", - говорится в сообщении.
"Процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать. Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку - и все. Заявление сделано в форме анкеты, где нужно отвечать "да" или "нет". Теперь всего несколько кликов и ни одной минуты в очереди. Это особенно актуально в условиях пандемии. Ведь онлайн-услуги помогут людям постарше предотвратить лишние риски заболеть в очередях", - добавили в Минцифры.
Теги: пенсия, оформление, Дия
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