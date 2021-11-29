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В Украине объявили штормовое предупреждение

29.11.2021 08:00
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В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение на понедельник, сообщает ГСЧС.
Сегодня в восточной части страны и в центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь.
Утром в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киевской области 29 ноября порывы ветра 15-20 м/с.
Спасатели советуют гражданам держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.



Теги: ветер, дождь, штормовое предупреждение
 
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