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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 декабря

01.12.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 декабря

В Украине за день подтвердили 11 960 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 3 450 341. Об этом сообщает Минздрав в среду, 1 декабря.
При этом выздоровели уже 2 972 192 украинца (накануне - 26 160), а скончались - 86 532 (накануне - 557). В больницы накануне попали 3 629 человек.
Случаев в областях / завершили вакцинацию:
Киев – 1592/19192
Винницкая – 608/5734
Волынская – 530/5383
Днепропетровская – 419/11174
Донецкая – 666/6658
Житомирская – 214/5563
Закарпатская – 409/2353
Запорожская – 760/6645
Ивано-Франковская – 281/5800
Киевская – 704/9305
Кировоградская – 135/3765
Луганская – 229/2875
Львовская – 417/12120
Николаевская – 406/4087
Одесская – 287/5788
Полтавская – 905/5647
Ровенская – 485/4621
Сумская – 384/5180
Тернопольская – 231/4058
Харьковская – 613/10086
Херсонская – 257/2866
Хмельницкая – 586/4597
Черкасская – 557/5226
Черновицкая – 152/2761
Черниговская – 133/5008.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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