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На КПВВ Чонгар и Каланчак открылись пункты вакцинации от коронавируса

02.12.2021 08:00
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На КПВВ Чонгар и Каланчак открылись пункты вакцинации от коронавируса

В Херсонской области начали работать пункты вакцинации от коронавируса на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила в Facebook вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, пункты вакцинации открыли на КПВВ Чонгар и Каланчак.
"Отныне наши люди смогут прививаться международно признанными вакцинами от ковида прямо на КПВВ", – написала Верещук, поблагодарив за это местные власти.



Теги: Крым, вакцинация, КПВВ, COVID-19
 
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