- Рада продлила закон об особом статусе ОРДЛО14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря12:00
- На КПВВ Чонгар и Каланчак открылись пункты вакцинации от коронавируса08:00
- Зеленский анонсировал программу доступных кредитов "Українська мрія"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 декабря12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 ноября12:00
- В Украине из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов10:00
- На портале "Дія" появилась услуга оформления и перерасчета пенсии14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 ноября10:00
- В Украине объявили штормовое предупреждение08:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря
В Украине за день подтвердили 13 531 случай коронавируса - всего в стране их уже 3 463 872. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 2 декабря.
Выздоровели 2 995 727 украинцев (накануне - 23 535), а скончались 87 057 (накануне - 525). В больницы попали 3 003 человека.
Случаев в областях / иммунизировано:
Киев – 1418/17072
Винницкая – 568/5191
Волынская – 647/4651
Днепропетровская – 682/10493
Донецкая – 803/6297
Житомирская – 743/3811
Закарпатская – 496/2443
Запорожская – 709/5807
Ивано-Франковская – 623/4221
Киевская – 640/8044
Кировоградская – 183/3025
Луганская – 169/2782
Львовская – 729/9679
Николаевская – 424/3253
Одесская – 418/6603
Полтавская – 677/4540
Ровенская – 461/3674
Сумская – 371/4404
Тернопольская – 310/3369
Харьковская – 501/8106
Херсонская – 150/2271
Хмельницкая – 594/4451
Черкасская – 493/4706
Черновицкая – 164/2513
Черниговская – 558/4608.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Докучаевск: Ильич не выдерживает такую жизнь
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля
- Облстат Донетчины озвучил среднюю зарплату по области16:00
- В Славянске с завтрашнего дня подорожает проезд в троллейбусах15:00
- Зеленский наградил учительницу украинского языка и литературы из Краматорска11:00
- Сутки в ООС: 4 обстрела, погиб один украинский защитник10:00
- На Луганщине завершен ремонт трассы к КПП Меловое09:00
- В Театральном сквере Мариуполя начали готовить новогодний каток16:00
- В Краматорск прибыла вторая партия новых автобусов15:00
- Сутки в ООС: четыре нарушения, у ВСУ без потерь11:00
- На Донетчине еще 65 человек получат компенсацию за разрушенное в ходе агрессии РФ жилье10:00
- В Северодонецке подорожает проезд в общественном транспорте09:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Облстат Донетчины озвучил среднюю зарплату по области16:00
- В Славянске с завтрашнего дня подорожает проезд в троллейбусах15:00
- Рада продлила закон об особом статусе ОРДЛО14:00
- В России заявили о задержании трех украинских "шпионов"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря12:00
- Зеленский наградил учительницу украинского языка и литературы из Краматорска11:00
- Сутки в ООС: 4 обстрела, погиб один украинский защитник10:00
- На Луганщине завершен ремонт трассы к КПП Меловое09:00
- На КПВВ Чонгар и Каланчак открылись пункты вакцинации от коронавируса08:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- В ОРДО заявили о возобновлении кампании по вакцинации от COVID-19
- В Краматорск прибыла вторая партия новых автобусов
- В ОРЛО начали выдавать QR-коды о COVID-вакцинации
- Два мариупольских поезда получили новейшие купейные вагоны
- Зеленский наградил учительницу украинского языка и литературы из Краматорска
- Зеленский анонсировал программу доступных кредитов "Українська мрія"
- На Луганщине завершен ремонт трассы к КПП Меловое
- В Северодонецке подорожает проезд в общественном транспорте
- Станица Луганская частично обесточена в результате обстрела НВФ
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 ноября