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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря

02.12.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря

В Украине за день подтвердили 13 531 случай коронавируса - всего в стране их уже 3 463 872. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 2 декабря.
Выздоровели 2 995 727 украинцев (накануне - 23 535), а скончались 87 057 (накануне - 525). В больницы попали 3 003 человека.
Случаев в областях / иммунизировано:
Киев – 1418/17072
Винницкая – 568/5191
Волынская – 647/4651
Днепропетровская – 682/10493
Донецкая – 803/6297
Житомирская – 743/3811
Закарпатская – 496/2443
Запорожская – 709/5807
Ивано-Франковская – 623/4221
Киевская – 640/8044
Кировоградская – 183/3025
Луганская – 169/2782
Львовская – 729/9679
Николаевская – 424/3253
Одесская – 418/6603
Полтавская – 677/4540
Ровенская – 461/3674
Сумская – 371/4404
Тернопольская – 310/3369
Харьковская – 501/8106
Херсонская – 150/2271
Хмельницкая – 594/4451
Черкасская – 493/4706
Черновицкая – 164/2513
Черниговская – 558/4608.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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