Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 декабря

03.12.2021 12:00

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 777 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.

"За сутки 2 декабря в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 279, медработников - 222)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 992 человека, летальных исходов – 509, выздоровели – 22 893 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 3 477 649 человек, выздоровело – 3 018 620 человек, летальных исходов – 87 566 и проведено 16 009 215 ПЦР-тестирований.

Также за прошлые сутки 206 710 человек вакцинировано от COVID-19. Одну дозу получил 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек.

Как проинформировали в Минздраве, уже 43,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку от COVID-19. 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации от коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель вакцинированных людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1376;

Винницкая область – 573;

Волынская область – 669;

Днепропетровская область – 920;

Донецкая область – 751;

Житомирская область – 562;

Закарпатская область – 536;

Запорожская область – 676;

Ивано-Франковская область – 283;

Киевская область – 676;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 154;

Львовская область – 714;

Николаевская область – 437;

Одесская область – 862;

Полтавская область – 685;

Ровенская область – 501;

Сумская область – 476;

Тернопольская область – 329;

Харьковская область – 555;

Херсонская область – 182;

Хмельницкая область – 542;

Черкасская область – 569;

Черновицкая область – 216;

Черниговская область – 382.