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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 декабря
За прошедшие сутки в Украине выявили 13 777 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.
"За сутки 2 декабря в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 279, медработников - 222)", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки госпитализировано 2 992 человека, летальных исходов – 509, выздоровели – 22 893 человека.
За все время пандемии в Украине заболело 3 477 649 человек, выздоровело – 3 018 620 человек, летальных исходов – 87 566 и проведено 16 009 215 ПЦР-тестирований.
Также за прошлые сутки 206 710 человек вакцинировано от COVID-19. Одну дозу получил 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек.
Как проинформировали в Минздраве, уже 43,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку от COVID-19. 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации от коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель вакцинированных людей в мире до конца года должен составлять 40%.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1376;
Винницкая область – 573;
Волынская область – 669;
Днепропетровская область – 920;
Донецкая область – 751;
Житомирская область – 562;
Закарпатская область – 536;
Запорожская область – 676;
Ивано-Франковская область – 283;
Киевская область – 676;
Кировоградская область – 151;
Луганская область – 154;
Львовская область – 714;
Николаевская область – 437;
Одесская область – 862;
Полтавская область – 685;
Ровенская область – 501;
Сумская область – 476;
Тернопольская область – 329;
Харьковская область – 555;
Херсонская область – 182;
Хмельницкая область – 542;
Черкасская область – 569;
Черновицкая область – 216;
Черниговская область – 382.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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