Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 декабря

05.12.2021 15:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 622 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост снизился более чем в два раза по сравнению со вчерашним показателем, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 5 декабря.

Среди новых заболевших 690 детей и 68 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 926 человек, летальных исходов – 278, выздоровело – 9 274 человека.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киевской области (535), Киеве (515) и Одесской области (440).

За все время пандемии в Украине заболело – 3 497 477 человек, выздоровели – 3 050 659 человек, летальных исходов – 88 280.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 515

Винницкая – 325

Волынская – 235

Днепропетровская – 360

Донецкая – 289

Житомирская – 361

Закарпатская – 248

Запорожская – 246

Ивано-Франковская – 204

Киевская – 535

Кировоградская – 156

Луганская – 34

Львовская – 259

Николаевская – 247

Одесская – 440

Полтавская – 190

Ровенская – 163

Сумская – 285

Тернопольская – 244

Харьковская – 178

Херсонская – 150

Хмельницкая – 335

Черкасская – 300

Черновицкая – 128

Черниговская – 164.