- ОАСК принял иск Януковича к Верховной Раде17:00
- С завтрашнего дня 8 областей Украины и Киев выходят из "красной" зоны16:00
- Зеленский прибыл на восток Украины для участия в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия ВСУ15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря12:00
- Жителей Украины предупредили об ухудшении погодных условий11:00
- В Украине изменились правила карантина08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 декабря15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 декабря14:00
- В НАН спрогнозировали численность населения Украины к концу века15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 декабря12:00
ОАСК принял иск Януковича к Верховной Раде
Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск экс-президента Виктора Януковича, который обжаловал постановление Верховной Рады за 2014 год о его самоустранении. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила представительница парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.
"В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной раде Украины (дело 640/34786/21)", - сообщила она.
При этом Совгиря подчеркнула, что дела по обжалованию актов, действий или бездеятельности Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК.
"В этом иске заявлены исковые требования о "признании отсутствия компетенции установления факта самоустранение", что, по словам Совгири, может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований.
Теги: суд, иск, Верховная Рада, Янукович
- Верховный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады
- Мосийчук анонсировал новые иски против Супрун
- Суд в США отклонил иск против Тимошенко
- Иски Украины к России в Европейском суде будут рассматриваться годы - Петренко (ВИДЕО)
- Рада отменила админарест за незаконный въезд в ОРДЛО
- Многодетные семьи хотят получить с экс-премьера... 997 миллиардов долларов
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ14:00
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"13:00
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС10:00
- На Донбассе возобновились обстрелы09:00
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества13:00
- На Донбассе целые сутки сохраняется режим тишины10:00
- На Луганщине запустили социальный автобус в прифронтовое Золотое-417:00
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"15:00
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске12:00
- Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный10:00
- ОАСК принял иск Януковича к Верховной Раде17:00
- С завтрашнего дня 8 областей Украины и Киев выходят из "красной" зоны16:00
- Зеленский прибыл на восток Украины для участия в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия ВСУ15:00
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ14:00
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря12:00
- Жителей Украины предупредили об ухудшении погодных условий11:00
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС10:00
- На Донбассе возобновились обстрелы09:00
- В Украине изменились правила карантина08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ
- На Донбассе возобновились обстрелы
- В Белом доме озвучили дату и темы переговоров Байдена и Путина
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів