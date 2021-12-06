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С завтрашнего дня 8 областей Украины и Киев выходят из "красной" зоны

06.12.2021 16:00
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С завтрашнего дня 8 областей Украины и Киев выходят из "красной" зоны

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС на заседании в понедельник, 6 декабря, приняла решение о выводе девяти регионов из красной зоны карантина в желтую. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Фейсбук.
Решение вступает в силу с 00 часов 00 минут 7 декабря и касается Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровненской, Херсонской областей и Киева.



Теги: карантин, зона, COVID-19
 
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