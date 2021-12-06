Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря

06.12.2021 12:00

За прошедшие сутки в Украине выявили 4 478 случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает Министерство здравоохранения.

"За сутки 5 декабря в Украине зафиксировано 4 478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 1 660 человек;

- летальных случаев - 239;

- выздоровело - 9 082 лица.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 3 501 955 человек;

- выздоровело - 3 059 741 человек;

- летальных случаев - 88 519;

- проведено ПЦР-тестов - 16 089 778.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 704;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 212;

Днепропетровская область – 133;

Донецкая область – 290;

Житомирская область – 296;

Закарпатская область – 60;

Запорожская область – 221;

Ивано-Франковская область – 81;

Киевская область – 202;

Кировоградская область – 117;

Луганская область – 9;

Львовская область – 214;

Николаевская область – 203;

Одесская область – 178;

Полтавская область – 218;

Ровенская область – 96;

Сумская область – 99;

Тернопольская область – 123;

Харьковская область – 214;

Херсонская область – 20;

Хмельницкая область – 80;

Черкасская область – 278;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 125.