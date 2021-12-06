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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря
За прошедшие сутки в Украине выявили 4 478 случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает Министерство здравоохранения.
"За сутки 5 декабря в Украине зафиксировано 4 478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 1 660 человек;
- летальных случаев - 239;
- выздоровело - 9 082 лица.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 501 955 человек;
- выздоровело - 3 059 741 человек;
- летальных случаев - 88 519;
- проведено ПЦР-тестов - 16 089 778.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 704;
Винницкая область – 205;
Волынская область – 212;
Днепропетровская область – 133;
Донецкая область – 290;
Житомирская область – 296;
Закарпатская область – 60;
Запорожская область – 221;
Ивано-Франковская область – 81;
Киевская область – 202;
Кировоградская область – 117;
Луганская область – 9;
Львовская область – 214;
Николаевская область – 203;
Одесская область – 178;
Полтавская область – 218;
Ровенская область – 96;
Сумская область – 99;
Тернопольская область – 123;
Харьковская область – 214;
Херсонская область – 20;
Хмельницкая область – 80;
Черкасская область – 278;
Черновицкая область – 100;
Черниговская область – 125.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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