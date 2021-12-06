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В Украине изменились правила карантина
В Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила карантина, которые в первую очередь коснутся невакцинированных украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Новые ограничения будут действовать и в желтой, и в красной зонах, но находиться на улице без документов запрещено всем.
Теперь посещать общественные учреждения в желтом уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ: желтый COVID-сертификат или справку формы о63-О.
Эта же норма будет распространяться и на сотрудников общественных заведений.
Как и ранее, для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
Для работы и посещения общественных учреждений в "красной" зоне подойдет только документ о получении полного курса вакцинации, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.
Также будет уменьшен срок действия желтых COVID-сертификатов со 120 дней до 30 дней.
"Мы наблюдаем появление тенденции, когда люди, получив первую дозу, не обратились вовремя за второй. Это значит, что человек не имеет эффективной защиты от болезни и ее последствий. С 6 декабря все граждане, у которых со дня получения первой дозы вакцины истечет этот срок в 30 дней - использовать желтый COVID-сертификат не смогут", - объяснила заместитель министра здравоохранения Украины по цифровому развитию Мария Карчевич.
Действующими для любых уровней эпидопасности остаются такие нормы:
- работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.
Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.
Теги: правила, карантин, COVID-19
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