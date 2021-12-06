Жителей Украины предупредили об ухудшении погодных условий

06.12.2021 11:00

В ряде регионов Украины в понедельник, 6 декабря, пройдет мокрый снег. Спасатели предупреждают об опасности на дорогах из-за гололеда.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что снег с дождем будет в западных и северных областях; в центральных — ожидается дождь.

Температура в западных регионах в течение суток составит -3°… +2 °С, в Карпатах — -1°… -6 °С. На остальной территории ночью от +2° …-3°С, днем в северных и восточных областях — 0… +5 °С, в центральной части — +4… 9 °C. На юге страны ожидается +14°.

В ГСЧС предупреждают, что 6 декабря в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях на дорогах будет гололедица (I уровень опасности, желтый), а в южных и центральных областях — туман, видимость 200—500 м (также І уровень опасности).