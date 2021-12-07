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Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом

07.12.2021 16:00
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Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом

Минреинтеграции определило перечень товаров, запрещенных или ограниченных к перевозке через административную границу с аннексированным Крымом. Список товаров опубликован на сайте министерства во вторник, 7 декабря.
Приказом определено, что к перечню личных вещей, разрешенных к перемещению через админграницу с Крымом, относятся товары, имеющие признаки потребления, а также другие товары, не имеющие признаков употребления, и перемещаются как личные вещи в ручной клади и сопровождающем багаже.
Так, установлены следующие ограничения стоимости/веса/количества при перемещении других товаров, не имеющих признаков потребления: с контролируемых Украиной территорий на временно оккупированную территорию – без ограничений; с временно оккупированной территории на контролируемые Украиной территории – суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тыс. грн или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии, что пищевые продукты – не более 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары – не более 2 единиц каждого наименования).
Также приказ регулирует порядок перевозки денег через админграницу с Крымом.
Так, физлицо может провозить не более 100 тыс грн, или эквивалентную сумму в валюте. В случае наличия денег свыше лимита, необходимо предоставить подтверждающий документ о происхождении средств.



Теги: Крым, правила, Кабмин, КПВВ, админграница
 
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