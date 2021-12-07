Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 декабря

07.12.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 8 655 новых случаев коронавируса, что почти в два раза больше, чем днем ранее. Однако, количество выздоровевших по-прежнему держится выше количества новых заболевших. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 6 декабря в Украине зафиксировано 8 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы – 1 349 человек;

летальных исходов – 467;

поправилось – 22 878 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 510 610 человек;

поправилось – 3 082 619 человек;

летальных исходов – 88 986;

проведено ПЦР-тестов - 16 119 721.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1270;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 397;

Днепропетровская область – 183;

Донецкая область – 689;

Житомирская область – 129;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 503;

Ивано-Франковская область – 84;

Киевская область – 575;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 187;

Львовская область – 350;

Николаевская область – 347;

Одесская область – 368;

Полтавская область – 716;

Ровенская область – 372;

Сумская область – 151;

Тернопольская область – 142;

Харьковская область – 292;

Херсонская область – 33;

Хмельницкая область – 253;

Черкасская область – 624;

Черновицкая область – 135;

Черниговская область – 175.