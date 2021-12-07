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Зеленский пообещал обеспечить всех ветеранов АТО/ООС жильем в 2022 году

07.12.2021 09:00
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Зеленский пообещал обеспечить всех ветеранов АТО/ООС жильем в 2022 году

В 2022 году все ветераны Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, стоящие в очереди на жилье, получат квартиры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на праздновании Дня Вооруженных сил Украины в Харькове, передает Цензор.НЕТ.
"В следующем году впервые с начала 2014 полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины", - сказал Зеленский во время выступления на праздновании Дня Вооруженных сил Украины в Харькове.
Президент добавил, что после этого начнется процесс выделения жилья для других украинских военнослужащих.



Теги: квартиры, АТО, ветераны, ООС, Зеленский
 
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