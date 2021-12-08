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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря

08.12.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря

За минувшие сутки в Украине выявили почти 9,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, что больше вчерашнего показателя. Однако, количество выздоровевших держится значительно выше количества новых заболевших. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 7 декабря в Украине зафиксирован 9 371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 2 998 человек;
- летальных случаев - 450;
- выздоровело - 26 804 лица.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 519 981 лицо;
- выздоровело - 3 109 423 лица;
- летальных случаев - 89 436;
- проведено ПЦР-тестов - 16 160 332.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1519;
Винницкая область – 369;
Волынская область – 379;
Днепропетровская область – 358;
Донецкая область – 723;
Житомирская область – 187;
Закарпатская область – 329;
Запорожская область – 530;
Ивано-Франковская область – 166;
Киевская область – 489;
Кировоградская область – 137;
Луганская область – 147;
Львовская область – 413;
Николаевская область – 305;
Одесская область – 284;
Полтавская область – 705;
Ровенская область – 397;
Сумская область – 274;
Тернопольская область – 184;
Харьковская область – 309;
Херсонская область – 201;
Хмельницкая область – 390;
Черкасская область – 376;
Черновицкая область – 122;
Черниговская область – 78.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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