- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря11:00
- Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом16:00
- Оскандалившийся мэр Полтавы попал в базу Миротворца (ВИДЕО)14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 декабря11:00
- Зеленский пообещал обеспечить всех ветеранов АТО/ООС жильем в 2022 году09:00
- ОАСК принял иск Януковича к Верховной Раде17:00
- С завтрашнего дня 8 областей Украины и Киев выходят из "красной" зоны16:00
- Зеленский прибыл на восток Украины для участия в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия ВСУ15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря12:00
- Жителей Украины предупредили об ухудшении погодных условий11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря
За минувшие сутки в Украине выявили почти 9,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, что больше вчерашнего показателя. Однако, количество выздоровевших держится значительно выше количества новых заболевших. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 7 декабря в Украине зафиксирован 9 371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 2 998 человек;
- летальных случаев - 450;
- выздоровело - 26 804 лица.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 519 981 лицо;
- выздоровело - 3 109 423 лица;
- летальных случаев - 89 436;
- проведено ПЦР-тестов - 16 160 332.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1519;
Винницкая область – 369;
Волынская область – 379;
Днепропетровская область – 358;
Донецкая область – 723;
Житомирская область – 187;
Закарпатская область – 329;
Запорожская область – 530;
Ивано-Франковская область – 166;
Киевская область – 489;
Кировоградская область – 137;
Луганская область – 147;
Львовская область – 413;
Николаевская область – 305;
Одесская область – 284;
Полтавская область – 705;
Ровенская область – 397;
Сумская область – 274;
Тернопольская область – 184;
Харьковская область – 309;
Херсонская область – 201;
Хмельницкая область – 390;
Черкасская область – 376;
Черновицкая область – 122;
Черниговская область – 78.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Красноармейск: десять лет, чтобы оправиться от шока
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября
- Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ17:00
- На жительницу Луганщины завели уголовное дело за поддельный COVID-сертификат16:00
- Учителя Донетчины получили первую партию ноутбуков в рамках общенационального проекта13:00
- ООН предоставила два микроавтобуса для обслуживания КПВВ на Донбассе12:00
- Сепаратисты обстреляли жилой сектор прифронтового Майорска08:00
- В Мариуполе анонсировали новогодний забег Santa Run 202117:00
- СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"13:00
- Свыше 360 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 6 декабря12:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, без потерь10:00
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ14:00
- Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ17:00
- На жительницу Луганщины завели уголовное дело за поддельный COVID-сертификат16:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- В Германии избрали нового канцлера14:00
- Учителя Донетчины получили первую партию ноутбуков в рамках общенационального проекта13:00
- ООН предоставила два микроавтобуса для обслуживания КПВВ на Донбассе12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря11:00
- "Шахтер" на последних секундах упустил победу над "Шерифом"10:00
- Байден предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину09:00
- Сепаратисты обстреляли жилой сектор прифронтового Майорска08:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества
- На Донбассе возобновились обстрелы
- Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом
- В Белом доме озвучили дату и темы переговоров Байдена и Путина
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів
- Байден предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС