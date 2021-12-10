Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря

10.12.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, что на тысячу меньше, чем днем ранее. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает Минздрав.

"За сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 2 551 человек;

- летальных случаев - 442;

- выздоровело - 24 456 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 3 543 684 человека;

- выздоровело - 3 158 426 человек;

- летальных случаев - 90 343;

- проведено ПЦР-тестов - 16 234 638.