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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря

10.12.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, что на тысячу меньше, чем днем ранее. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает Минздрав.
"За сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 2 551 человек;
- летальных случаев - 442;
- выздоровело - 24 456 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 543 684 человека;
- выздоровело - 3 158 426 человек;
- летальных случаев - 90 343;
- проведено ПЦР-тестов - 16 234 638.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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