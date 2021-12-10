У Зеленского рассказали о переговорах с Байденом

10.12.2021 08:00

Вчера вечером состоялся разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Он длился полтора часа. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в эфире телеканала 1+1, прердает Корреспондент.net.

По словам Ермака, Байден сказал Зеленскому, что предупредил Путина о последствиях в случае эскалации на российско-украинской границе.

В разговоре с Зеленским Байден подчеркнул, что решение о вступлении страны в НАТО является сугубо решением украинского народа и самого Альянса.

Байден также пообещал Зеленскому, что США предоставят Украине помощь в случае агрессивных действий со стороны России.

Как рассказал глава ОП, США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса.

Ермак предположил, что "это может быть параллельный трек с Нормандским форматом" и дал понять, что в сам формат Штаты не войдут.