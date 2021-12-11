Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 декабря

11.12.2021 13:00

В Украине за пятницу, 10 декабря, зафиксировано 10 133 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем на тысячу ниже показателя в четверг. Прирост снижается второй день подряд, сообщает Минздрав утром в субботу, 11 декабря.

Среди новых заболевших 991 ребенок и 199 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 307 человек, летальных исходов – 446, выздоровело – 25 861 человека.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1203), Одесской (697), Черкасской (597) и Полтавской (597) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 553 817 человека, выздоровело – 3 184 287, летальных исходов – 90 789.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 1203

Винницкая область – 378

Волынская – 573

Днепропетровская – 566

Донецкая – 571

Житомирская – 214

Закарпатская – 329

Запорожская – 513

Ивано-Франковская – 252

Киевская – 567

Кировоградская – 162

Луганская – 115

Львовская – 581

Николаевская – 323

Одесская – 697

Полтавская – 597

Ровенская – 323

Сумская – 309

Тернопольская – 172

Харьковская – 328

Херсонская – 94

Хмельницкая – 274

Черкасская – 597

Черновицкая – 115

Черниговская – 280.