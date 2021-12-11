"Укрзалізниця" назвала самые популярные направления на зимние праздники

11.12.2021 17:00

Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

В компании отметили, что больше всего билетов продали в такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы.

"Также стабильно высок спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днипро", — говорится в информации.

Больше всего билетов на период с 24.12.2021 по 10.01.2022 приобретено на следующие поезда:

№041П "Днипро — Трускавец";

№046Д "Лисичанск — Ужгород";

№007К "Киев — Черновцы";

№136Ш "Одесса — Черновцы";

№081К "Киев — Ужгород".

Кроме того, "Укрзалізниця" фиксирует повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева 16.12.2021, поэтому был назначен дополнительный поезд №249/250 "Киев — Ивано-Франковск, Черновцы".

Сейчас в компании работают над назначением дополнительных поездов по следующим направлениям:

"Киев — Ивано-Франковск, Черновцы";

"Киев — Ужгород";

"Харьков — Львов";

"Одесса — Ужгород";

"Одесса — Харьков, Запорожье";

"Днипро — Ивано-Франковск";

"Киев — Ковель".

Среди ранее анонсированных дополнительных маршрутов уже назначен "Лыжный экспресс" №745/746 "Киев — Славское" на 24, 26, 30 декабря 2021 и 2, 6, 8 января 2022 года.