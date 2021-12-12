Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 декабря

12.12.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5 275 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 526 детей и 53 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние 24 часа вирус унес жизни 238 украинцев. Всего с начала пандемии зарегистрировано 91 027 летальных исходов.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 566 человек, выздоровели 11 626 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 559 092 человека, поправилось 3 195 913 человека; проведено ПЦР-тестирований 16 294 537.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 461;

Винницкая область – 206;

Волынская область – 314;

Днепропетровская область – 376;

Донецкая область – 214;

Житомирская область – 248;

Закарпатская область – 146;

Запорожская область – 210;

Ивано-Франковская область – 231;

Киевская область – 259;

Кировоградская область – 155;

Луганская область – 15;

Львовская область – 275;

Николаевская область – 239;

Одесская область – 311;

Полтавская область – 296;

Ровненская область – 101;

Сумская область – 158;

Тернопольская область – 179;

Харьковская область – 174;

Херсонская область – 49;

Хмельницкая область – 240;

Черкасская область – 178;

Черновицкая область – 103;

Черниговская область – 137.