Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)

13.12.2021 12:00

С сегодняшнего дня и по 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные старше 18 лет, информирует РБК-Украина.

На первом этапе тысячу гривен сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:

- прошёл полный курс вакцинации от COVID-19;

- оформил "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія";

- оформил специальную картку "єПідтримка" в одном из банков, участвующих в программе (это можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка).

Согласно инструкциям, обнародованным Министерством цифровой трансформации, необходимо сделать следующие шаги: