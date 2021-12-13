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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря

13.12.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря

В Украине за сутки 12 декабря зафиксировали 4073 новых случая коронавируса и 188 COVID-смертей. Это меньше, по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщает Минздрав.
Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Волынской областях.
За сутки госпитализировали 1456 человек, выздоровели - 9 966 человек.
За все время пандемии заболели 3 563 165 человек; выздоровели - 3 205 879 человек. Умерли 91 215 человек.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 570;
Винницкая область – 120;
Волынская область – 310;
Днепропетровская область – 283;
Донецкая область – 107;
Житомирская область – 189;
Закарпатская область – 111;
Запорожская область – 130;
Ивано-Франковская область – 146;
Киевская область – 160;
Кировоградская область – 125;
Луганская область – 4;
Львовская область – 186;
Николаевская область – 236;
Одесская область – 394;
Полтавская область – 201;
Ровненская область – 57;
Сумская область – 76;
Тернопольская область – 107;
Харьковская область – 140;
Херсонская область – 21;
Хмельницкая область – 86;
Черкасская область – 225;
Черновицкая область – 61;
Черниговская область – 28.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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