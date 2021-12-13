Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря

13.12.2021 11:00

В Украине за сутки 12 декабря зафиксировали 4073 новых случая коронавируса и 188 COVID-смертей. Это меньше, по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Волынской областях.

За сутки госпитализировали 1456 человек, выздоровели - 9 966 человек.

За все время пандемии заболели 3 563 165 человек; выздоровели - 3 205 879 человек. Умерли 91 215 человек.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 570;

Винницкая область – 120;

Волынская область – 310;

Днепропетровская область – 283;

Донецкая область – 107;

Житомирская область – 189;

Закарпатская область – 111;

Запорожская область – 130;

Ивано-Франковская область – 146;

Киевская область – 160;

Кировоградская область – 125;

Луганская область – 4;

Львовская область – 186;

Николаевская область – 236;

Одесская область – 394;

Полтавская область – 201;

Ровненская область – 57;

Сумская область – 76;

Тернопольская область – 107;

Харьковская область – 140;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 86;

Черкасская область – 225;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 28.