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Замглавы МВД Гогилашвили уволился после скандала на Донетчине

13.12.2021 14:00
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Замглавы МВД Гогилашвили уволился после скандала на Донетчине

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область уволен. Об этом свидетельствует распоряжение премьер-министра Дениса Шмыгаля от 13 декабря 2021 года (№1639-р).
"Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию", - говорится в документе.
Причиной отставки чиновника стала публикация видео его конфликта с правоохранителями на Youtube-канале "Остання крапля", а также последовавшие заявления главы МВД и президента Украины.



Теги: Донбасс, скандал, увольнение, МВД, заместитель министра
 
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