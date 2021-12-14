Минздрав утвердил бустерную COVID-вакцинацию

14.12.2021 09:00

В Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19. Глава Минздрава Виктор Ляшко подписал соответсвующий приказ, сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно приказу, дополнительная доза вакцины, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям:

с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

которые проходят иммунодепрессивную терапию;

которые проходят иммуномодулирующую терапию;

с иммунодефицитным состоянием.

"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни", – отметил Ляшко.