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Минздрав утвердил бустерную COVID-вакцинацию

14.12.2021 09:00
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Минздрав утвердил бустерную COVID-вакцинацию

В Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19. Глава Минздрава Виктор Ляшко подписал соответсвующий приказ, сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно приказу, дополнительная доза вакцины, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям:

  • с ВИЧ-инфекцией;
  • с онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • которые проходят иммунодепрессивную терапию;
  • которые проходят иммуномодулирующую терапию;
  • с иммунодефицитным состоянием.

"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни", – отметил Ляшко.



Теги: Минздрав, вакцинация, COVID-19
 
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