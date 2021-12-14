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Пожилые люди смогут потратить "вакцинальную тысячу" на лекарства
14.12.2021 08:00
Президент Владимир Зеленский заявил, что граждане старше 60 смогут потратить "вакцинальную тысячу" на лекарства и прочие социальные услуги. Об этом говорится на его канале в Telegram.
"Поручил правительству обеспечить, чтобы граждане в возрасте 60+ могли использовать 1 тысячу гривен от государства по социальным направлениям, в частности, на покупку лекарств. Механизмы должны быть наработаны в течение недели, а использование уже с января", - написал Зеленский.
Он также пообещал, что программа будет полностью финансово обеспечена и будет действовать достаточно времени, чтобы желающие смогли ей воспользоваться.
Теги: вакцинация, выплаты, COVID-19
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