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Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID
14.12.2021 16:00
По состоянию на середину декабря Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.
По его словам, в Украине улучшается ситуация с коронавирусом.
"Украина достигает уровня заболеваемости Северной Америки. И на следующей неделе может быть меньше Северной Америки. Украина вышла из топ-10 стран по уровню заболеваемости. Сейчас на 12-м месте", - отметил Ганиченко.
Он добавил, что выписки преобладают над госпитализациями на 28%, и в рамках двух недель ожидается выход на отметку уровня плато 2021 года.
Теги: Украина, мир, статистика, COVID-19
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