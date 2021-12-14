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Завтра начинает работу Украинский национальный центр развития мира
В среду, 15 декабря, должен заработать Украинский национальный центр развития мира, который будет собирать доказательства нарушения прав людей, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессией Российской Федерации. Об этом во время поездки на Луганщину сообщила журналистам вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Фейсбук пресс-службы Луганской областной госадминистрации.
"Уже со среды должен заработать созданный Министерством Украинский национальный центр развития мира. Собрано множество фактов нарушений прав человека на Донбассе и в Крыму. Центр будет действовать, чтобы вернуть доверие и восстановить справедливость – РФ должна заплатить юридически, политически и финансово за все то, что она сделала с нашими гражданами и территориями. Учреждение станет диалоговой платформой для восстановления мира. Наш девиз: через диалог – к доверию и миру", - отметила Верещук.
Теги: Россия, агрессия, развитие, центр, мир
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