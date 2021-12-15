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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря

15.12.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря

В Украине зафиксированы 8109 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 декабря. Об этом сообщает Минздрав.
Так, за сутки 14 декабря в Украине зафиксированы 8109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182); 142 921 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.
Также за минувшие сутки госпитализированы – 2280 человек, зафиксированы 356 летальных случаев, выздоровели – 26 307 человек.
За все время пандемии в Украине: заболели – 3 578 557 человек; выздоровели – 3 259 316 человек; летальных случаев – 91 958; проведено ПЦР-тестирований – 16 371 425.
Суточный прирост больных в регионах:
г. Киев – 1 247;
Винницкая область – 353;
Волынская область – 402;
Днепропетровская область – 267;
Донецкая область – 425;
Житомирская область – 133;
Закарпатская область – 315;
Запорожская область – 456;
Ивано-Франковская область – 159;
Киевская область – 387;
Кировоградская область – 139;
Луганская область – 154;
Львовская область – 273;
Николаевская область – 328;
Одесская область – 364;
Полтавская область – 568;
Ровненская область – 297;
Сумская область – 191;
Тернопольская область – 171;
Харьковская область – 346;
Херсонская область – 155;
Хмельницкая область – 360;
Черкасская область – 394;
Черновицкая область – 104;
Черниговская область – 121.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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