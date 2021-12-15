- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря11:00
- Завтра начинает работу Украинский национальный центр развития мира17:00
- Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 декабря13:00
- Минздрав утвердил бустерную COVID-вакцинацию09:00
- Пожилые люди смогут потратить "вакцинальную тысячу" на лекарства08:00
- Замглавы МВД Гогилашвили уволился после скандала на Донетчине14:00
- Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 декабря13:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря
В Украине зафиксированы 8109 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 декабря. Об этом сообщает Минздрав.
Так, за сутки 14 декабря в Украине зафиксированы 8109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182); 142 921 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.
Также за минувшие сутки госпитализированы – 2280 человек, зафиксированы 356 летальных случаев, выздоровели – 26 307 человек.
За все время пандемии в Украине: заболели – 3 578 557 человек; выздоровели – 3 259 316 человек; летальных случаев – 91 958; проведено ПЦР-тестирований – 16 371 425.
Суточный прирост больных в регионах:
г. Киев – 1 247;
Винницкая область – 353;
Волынская область – 402;
Днепропетровская область – 267;
Донецкая область – 425;
Житомирская область – 133;
Закарпатская область – 315;
Запорожская область – 456;
Ивано-Франковская область – 159;
Киевская область – 387;
Кировоградская область – 139;
Луганская область – 154;
Львовская область – 273;
Николаевская область – 328;
Одесская область – 364;
Полтавская область – 568;
Ровненская область – 297;
Сумская область – 191;
Тернопольская область – 171;
Харьковская область – 346;
Херсонская область – 155;
Хмельницкая область – 360;
Черкасская область – 394;
Черновицкая область – 104;
Черниговская область – 121.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря
- Дети из Киева отправили 15 тонн подарков к Новому году сверстникам с Донбасса16:00
- В Краматорске обновили парк мусоровозов15:00
- В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"14:00
- Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»12:00
- В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью09:00
- Сутки в ООС: семь обстрелов, ранен украинский воин08:00
- 307 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 декабря15:00
- На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом14:00
- В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью12:00
- Верещук на Луганщнине вручила ключи от квартир 11 семьям переселенцев11:00
- Стали известны соперники "Шахтера" и "Зари" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу17:00
- Дети из Киева отправили 15 тонн подарков к Новому году сверстникам с Донбасса16:00
- В Краматорске обновили парк мусоровозов15:00
- В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"14:00
- Против собкора УНИАН Цимбалюка в РФ выдвинули обвинение по статье об экстремизме13:00
- Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря11:00
- Цена на газ в Европе превысила $150010:00
- В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью09:00
- Сутки в ООС: семь обстрелов, ранен украинский воин08:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце
- В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью
- На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине
- В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью
- Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)
- В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"
- Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину
- Пожилые люди смогут потратить "вакцинальную тысячу" на лекарства