Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря

15.12.2021 11:00

В Украине зафиксированы 8109 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 декабря. Об этом сообщает Минздрав.

Так, за сутки 14 декабря в Украине зафиксированы 8109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182); 142 921 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 2280 человек, зафиксированы 356 летальных случаев, выздоровели – 26 307 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели – 3 578 557 человек; выздоровели – 3 259 316 человек; летальных случаев – 91 958; проведено ПЦР-тестирований – 16 371 425.

Суточный прирост больных в регионах:

г. Киев – 1 247;

Винницкая область – 353;

Волынская область – 402;

Днепропетровская область – 267;

Донецкая область – 425;

Житомирская область – 133;

Закарпатская область – 315;

Запорожская область – 456;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 387;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 154;

Львовская область – 273;

Николаевская область – 328;

Одесская область – 364;

Полтавская область – 568;

Ровненская область – 297;

Сумская область – 191;

Тернопольская область – 171;

Харьковская область – 346;

Херсонская область – 155;

Хмельницкая область – 360;

Черкасская область – 394;

Черновицкая область – 104;

Черниговская область – 121.