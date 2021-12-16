Ощадбанк отложил блокирование просроченных платежных карт ВПЛ

16.12.2021 12:00

АО "Ощадбанк" в последний раз разрешил до 1 апреля 2022 года использование платежных карт внутренне перемещенных лиц, срок действия которых заканчивается во время карантина. Об этом говорится в пресс-релизе банка, сообщает пресс-центр Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В связи с только что принятым решением правительства о продлении адаптивного карантина до 31.03.2022 карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету «Мой счет» и срок действия которых уже завершился или завершается до конца марта следующего года, не будут блокироваться до 1 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Начиная с 1 апреля 2022 года Ощадбанк прекратит использование указанных выше платежных карт ВПЛ.