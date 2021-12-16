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Ощадбанк отложил блокирование просроченных платежных карт ВПЛ
АО "Ощадбанк" в последний раз разрешил до 1 апреля 2022 года использование платежных карт внутренне перемещенных лиц, срок действия которых заканчивается во время карантина. Об этом говорится в пресс-релизе банка, сообщает пресс-центр Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
"В связи с только что принятым решением правительства о продлении адаптивного карантина до 31.03.2022 карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету «Мой счет» и срок действия которых уже завершился или завершается до конца марта следующего года, не будут блокироваться до 1 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
Начиная с 1 апреля 2022 года Ощадбанк прекратит использование указанных выше платежных карт ВПЛ.
Теги: кредитная карта, Ощадбанк, ВПЛ
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