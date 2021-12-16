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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря
В Украине за минувшие сутки, 15 декабря, зафиксировали 9590 новых случаев коронавируса и 355 смертей. Об этом сообщает Минздрав.
Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1478), Донецкой области (473), Закарпатской области (427).
За сутки госпитализировали 2 089 человек, выздоровели - 25 499 человек.
Протестировали методом ПЦР - 34 486 человек, методом ИФА - 8546, экспресс-тестами - 31 199.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
м. Киев – 1478;
Винницкая область – 305;
Волынская область – 419;
Днепропетровская область – 386;
Донецкая область – 473;
Житомирская область – 325;
Закарпатская область – 427;
Запорожская область – 529;
Ивано-Франковская область – 318;
Киевская область – 397;
Кировоградская область – 156;
Луганская область – 83;
Львовская область – 485;
Николаевская область – 297;
Одесская область – 400;
Полтавская область – 642;
Ровненская область – 270;
Сумская область – 231;
Тернопольская область – 268;
Харьковская область – 314;
Херсонская область – 143;
Хмельницкая область – 398;
Черкасская область – 392;
Черновицкая область – 122;
Черниговская область – 332.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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