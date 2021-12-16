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Украина законтрактовала у Pfizer 300 тыс. курсов препарата от COVID-19
Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" (Paxlovid). Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает пресс-служба Минздрава.
"Как и анонсировал ранее, Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.
По его словам, законтрактовано к закупке 300 тысяч курсов лекарственного средства. Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.
"В ноябре 2021 года производитель этого лекарства, компания Pfizer объявила результаты клинических исследований. При назначении "Паксловида" в течение трех дней после появления симптомов COVID происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней ", – сообщил министр.
Теги: лекарство, контракт, Pfizer, COVID-19
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