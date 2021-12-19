Последние новости раздела
- В Украине стартовал проект єПідтримка15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря15:00
- В Киеве презентовали календарь "Повернись живим"15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 декабря12:00
- Украина законтрактовала у Pfizer 300 тыс. курсов препарата от COVID-1914:00
- Ощадбанк отложил блокирование просроченных платежных карт ВПЛ12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря11:00
- На Донбассе девять обстрелов, у ВСУ без потерь10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря11:00
В Украине стартовал проект єПідтримка
19.12.2021 15:00
В Украине в воскресенье, 19 декабря, стартовала єПідтримка. По 29 декабря включительно полностью вакцинированные украинцы могут подать заявку на получение тысячи гривен. Об этом сообщает Минцифры.
Для подачи заявки на выплату, нужно оформить специальную карточку єПідтримка в одном из банков-партнеров, после чего авторизироваться и обновить приложение Дія до последней версии.
Отмечается, что зачисление средств от Минэкономики поступят в течение 10 дней.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, деньги будут активны четыре месяца. Если за это время человек их не потратит, счет закроют.
Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно.
Теги: карантин, выплаты, COVID-19, Дия
- Сутки в ООС: восемь обстрелов, ранен военный09:00
- Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря14:00
- На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса13:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет11:00
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области14:00
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи13:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине11:00
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"10:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря17:00
- В Украине стартовал проект єПідтримка15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря13:00
- Врачи ЮАР оценили вероятность госпитализации при заражении "Омикроном"11:00
- Россия начала шантажировать НАТО "военно-технической альтернативой"10:00
- Сутки в ООС: восемь обстрелов, ранен военный09:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря15:00
- Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря14:00
- На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса13:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи
- На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"
- Ощадбанк отложил блокирование просроченных платежных карт ВПЛ
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря
- Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО
- Поезд Константиновка-Харьков перешел на ежедневный график
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей