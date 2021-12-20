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Делегация Конгресса США посетила Украину

20.12.2021 10:00
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Делегация Конгресса США посетила Украину

Конгрессмены Джейсон Кроу, Брэд Венструп и Рик Кроуфорд посетили Украину. Об этом сообщается на фейсбук-страницуе посольства США в Украине.
"Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства. Представитель Конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории. Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержке жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение", – говорится в сообщении.



Теги: США, Киев, визит, конгресс, делегация
 
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