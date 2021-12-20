- Журналисты выяснили стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки в разных городах Украины17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 декабря13:00
- Метеорологи объявили в Украине I уровень опасности12:00
- Делегация Конгресса США посетила Украину10:00
- В Украине стартовал проект єПідтримка15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря15:00
- В Киеве презентовали календарь "Повернись живим"15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 декабря12:00
- Украина законтрактовала у Pfizer 300 тыс. курсов препарата от COVID-1914:00
Делегация Конгресса США посетила Украину
Конгрессмены Джейсон Кроу, Брэд Венструп и Рик Кроуфорд посетили Украину. Об этом сообщается на фейсбук-страницуе посольства США в Украине.
"Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства. Представитель Конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории. Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержке жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение", – говорится в сообщении.
Теги: США, Киев, визит, конгресс, делегация
- Сутки в ООС: пять обстрелов, трое раненых09:00
- Горсовет Мариуполя опубликовал адреса елочных базаров08:00
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса16:00
- В Театральном сквере Мариуполя открылся зимний каток15:00
- На Донбассе подорвались два бойца ВСУ14:00
- В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину11:00
- За сутки в ООС два обстрела, без потерь09:00
- В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)08:00
- Сутки в ООС: восемь обстрелов, ранен военный09:00
- Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря14:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, трое раненых09:00
- Горсовет Мариуполя опубликовал адреса елочных базаров08:00
- Журналисты выяснили стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки в разных городах Украины17:00
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса16:00
- В Театральном сквере Мариуполя открылся зимний каток15:00
- На Донбассе подорвались два бойца ВСУ14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 декабря13:00
- Метеорологи объявили в Украине I уровень опасности12:00
- В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину11:00
- Делегация Конгресса США посетила Украину10:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря
- В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)
- В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину
- Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса
- В Украине стартовал проект єПідтримка
- На Донбассе подорвались два бойца ВСУ
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей
- Россия начала шантажировать НАТО "военно-технической альтернативой"
- Врачи ЮАР оценили вероятность госпитализации при заражении "Омикроном"