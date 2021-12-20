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Метеорологи объявили в Украине I уровень опасности

20.12.2021 12:00
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Метеорологи объявили в Украине I уровень опасности

Украинские метеорологи предупреждают граждан об опасных метеорологических явлениях. В понедельник, 20 декабря, почти во всех регионах на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
"20 декабря на дорогах большинства областей и столицы ожидается гололедица. I уровень опасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.



Теги: опасность, гололед, метеоролог
 
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