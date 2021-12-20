Метеорологи объявили в Украине I уровень опасности

20.12.2021 12:00

Украинские метеорологи предупреждают граждан об опасных метеорологических явлениях. В понедельник, 20 декабря, почти во всех регионах на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"20 декабря на дорогах большинства областей и столицы ожидается гололедица. I уровень опасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.