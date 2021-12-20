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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 декабря
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 536 новых подтвержденных случаев COVID-19. Число инфицирований по сравнению с предыдущим днем снизилось почти на тысячу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, за это время заболели коронавирусом 250 детей и 26 медработников.
За сутки вирус забрал жизни 157 украинцев. Всего с начала пандемии зарегистрировано 93 262 летальных исхода.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 241 человек; выздоровело – 6 690 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 610 687 человек; вылечилось 3 338 555 человек; проведено ПЦР-тестирований 16 503 941.
Количество выявленных случаев заболевания в регионах за последние сутки и количество проведенных прививок (2 доза):
г. Киев – 497 случаев /3446 прививок;
Винницкая область – 69 случаев /1123 прививки;
Волынская область – 170 случаев /555 прививок;
Днепропетровская область – 50 случаев /1307 прививок;
Донецкая область – 121 случай /755 прививок;
Житомирская область – 123 случая /651 прививка;
Закарпатская область – 65 случаев /474 прививки;
Запорожская область – 110 случаев /1372 прививки;
Ивано-Франковская область – 101 случай /329 прививок;
Киевская область – 121 случай /1227 прививок;
Кировоградская область – 74 случая /494 прививки;
Луганская область – 6 случаев /330 прививок;
Львовская область – 124 случая /948 прививок;
Николаевская область – 89 случаев /545 прививок;
Одесская область – 63 случая /2594 прививки;
Полтавская область – 56 случаев /682 прививки;
Ровненская область –51 случай /959 прививок;
Сумская область – 47 случаев /306 прививок;
Тернопольская область – 98 случаев /884 прививки;
Харьковская область – 133 случая /2147 прививок;
Херсонская область – 0 случаев /868 прививок;
Хмельницкая область – 77 случаев /604 прививки;
Черкасская область – 132 случая /1055 прививок;
Черновицкая область – 78 случаев /721 прививка;
Черниговская область – 81 случай /610 прививок.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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