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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 декабря
В Украине за сутки резко выросло количество заболевших коронавирусом и смертность от COVID-19. Так, было зафиксировано 6 029 новых подтвержденных случаев коронавируса (накануне - 2 536), включая 390 детей и 180 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также увеличилось и число летальных исходов. За минувшие сутки вирус забрал жизни 346 украинцев (сутками ранее – 157 смертей). Всего с начала пандемии от инфекции умерли 93 608 человек.
За сутки госпитализированы 1 061 человек; выздоровели 18 850 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1496;
Винницкая область – 147;
Волынская область – 279;
Днепропетровская область – 118;
Донецкая область – 413;
Житомирская область – 39;
Закарпатская область – 282;
Запорожская область – 344;
Ивано-Франковская область – 80;
Киевская область – 275;
Кировоградская область – 52;
Луганская область – 108;
Львовская область – 197;
Николаевская область – 165;
Одесская область – 142;
Полтавская область – 602;
Ровенская область – 183;
Сумская область – 122;
Тернопольская область – 84;
Харьковская область – 155;
Херсонская область – 32;
Хмельницкая область – 236;
Черкасская область – 266;
Черновицкая область – 101;
Черниговская область – 111.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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