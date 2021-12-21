Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 декабря

21.12.2021 10:00

В Украине за сутки резко выросло количество заболевших коронавирусом и смертность от COVID-19. Так, было зафиксировано 6 029 новых подтвержденных случаев коронавируса (накануне - 2 536), включая 390 детей и 180 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также увеличилось и число летальных исходов. За минувшие сутки вирус забрал жизни 346 украинцев (сутками ранее – 157 смертей). Всего с начала пандемии от инфекции умерли 93 608 человек.

За сутки госпитализированы 1 061 человек; выздоровели 18 850 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1496;

Винницкая область – 147;

Волынская область – 279;

Днепропетровская область – 118;

Донецкая область – 413;

Житомирская область – 39;

Закарпатская область – 282;

Запорожская область – 344;

Ивано-Франковская область – 80;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 108;

Львовская область – 197;

Николаевская область – 165;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 602;

Ровенская область – 183;

Сумская область – 122;

Тернопольская область – 84;

Харьковская область – 155;

Херсонская область – 32;

Хмельницкая область – 236;

Черкасская область – 266;

Черновицкая область – 101;

Черниговская область – 111.