- С 16 января печатные СМИ должны иметь украиноязычную версию13:00
- Завтра шесть областей Украины выйдут из красной зоны11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря10:00
- ГБР обвинило Петра Порошенко в контрабанде угля из ОРДЛО11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 декабря10:00
- Журналисты выяснили стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки в разных городах Украины17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 декабря13:00
- Метеорологи объявили в Украине I уровень опасности12:00
- Делегация Конгресса США посетила Украину10:00
- В Украине стартовал проект єПідтримка15:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 534 ребенка и 208 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализирован 2 241 человек; болезнь побороли 19 494 человека.
За минувшие 24 часа зарегистрирован 301 летальный исход. Всего скончалось от вируса 93 909 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1403;
Винницкая область – 251;
Волынская область – 376;
Днепропетровская область – 170;
Донецкая область – 362;
Житомирская область – 120;
Закарпатская область – 182;
Запорожская область – 392;
Ивано-Франковская область – 158;
Киевская область – 354;
Кировоградская область – 95;
Луганская область – 77;
Львовская область – 166;
Николаевская область – 219;
Одесская область – 154;
Полтавская область – 349;
Ровенская область – 244;
Сумская область – 157;
Тернопольская область – 130;
Харьковская область – 213;
Херсонская область – 121;
Хмельницкая область – 183;
Черкасская область – 309;
Черновицкая область – 87;
Черниговская область – 91.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 сентября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах16:00
- Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика стройматериалов14:00
- Миграционная служба в Луганской области опубликовала график работы на время праздников12:00
- На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый09:00
- Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу08:00
- Три громады на Донетчине получили мобильные социальные офисы от ЕС и Канады17:00
- В Северодонецке запретили использование новогодних фейерверков16:00
- Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря15:00
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине14:00
- В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами13:00
- В Краматорске анонсировали открытие рождественского "Эльфийского городка"17:00
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах16:00
- В суде по делу МН17 огласили обвинительное заключение15:00
- Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика стройматериалов14:00
- С 16 января печатные СМИ должны иметь украиноязычную версию13:00
- Миграционная служба в Луганской области опубликовала график работы на время праздников12:00
- Завтра шесть областей Украины выйдут из красной зоны11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря10:00
- На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый09:00
- Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу08:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря
- В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса
- В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину
- Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу
- На Донбассе подорвались два бойца ВСУ
- В Украине стартовал проект єПідтримка
- Россия начала шантажировать НАТО "военно-технической альтернативой"
- Врачи ЮАР оценили вероятность госпитализации при заражении "Омикроном"