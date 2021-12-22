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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря

22.12.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 534 ребенка и 208 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализирован 2 241 человек; болезнь побороли 19 494 человека.
За минувшие 24 часа зарегистрирован 301 летальный исход. Всего скончалось от вируса 93 909 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1403;
Винницкая область – 251;
Волынская область – 376;
Днепропетровская область – 170;
Донецкая область – 362;
Житомирская область – 120;
Закарпатская область – 182;
Запорожская область – 392;
Ивано-Франковская область – 158;
Киевская область – 354;
Кировоградская область – 95;
Луганская область – 77;
Львовская область – 166;
Николаевская область – 219;
Одесская область – 154;
Полтавская область – 349;
Ровенская область – 244;
Сумская область – 157;
Тернопольская область – 130;
Харьковская область – 213;
Херсонская область – 121;
Хмельницкая область – 183;
Черкасская область – 309;
Черновицкая область – 87;
Черниговская область – 91.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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