Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 декабря

23.12.2021 13:00

В Украине за сутки число новых COVID-случаев выросло по сравнению с предыдущим днем (накануне - 6 363). Так, зафиксировано 7 312 заболевших, из них 585 детей и 182 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За прошедшие 24 часа вирус забрал жизни 275 украинцев. Всего с начала пандемии зафиксировано 94 184 летальных исхода.

За сутки госпитализирован 1 691 человек; выздоровело 16 521 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1211;

Винницкая область – 201;

Волынская область – 221;

Днепропетровская область – 231;

Донецкая область – 531;

Житомирская область – 243;

Закарпатская область – 279;

Запорожская область – 303;

Ивано-Франковская область – 298;

Киевская область – 355;

Кировоградская область – 73;

Луганская область – 59;

Львовская область – 417;

Николаевская область – 198;

Одесская область – 174;

Полтавская область – 495;

Ровенская область – 208;

Сумская область – 228;

Тернопольская область – 246;

Харьковская область – 259;

Херсонская область – 77;

Хмельницкая область – 387;

Черкасская область – 223;

Черновицкая область – 117;

Черниговская область – 278.