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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 декабря
В Украине за сутки число новых COVID-случаев выросло по сравнению с предыдущим днем (накануне - 6 363). Так, зафиксировано 7 312 заболевших, из них 585 детей и 182 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошедшие 24 часа вирус забрал жизни 275 украинцев. Всего с начала пандемии зафиксировано 94 184 летальных исхода.
За сутки госпитализирован 1 691 человек; выздоровело 16 521 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1211;
Винницкая область – 201;
Волынская область – 221;
Днепропетровская область – 231;
Донецкая область – 531;
Житомирская область – 243;
Закарпатская область – 279;
Запорожская область – 303;
Ивано-Франковская область – 298;
Киевская область – 355;
Кировоградская область – 73;
Луганская область – 59;
Львовская область – 417;
Николаевская область – 198;
Одесская область – 174;
Полтавская область – 495;
Ровенская область – 208;
Сумская область – 228;
Тернопольская область – 246;
Харьковская область – 259;
Херсонская область – 77;
Хмельницкая область – 387;
Черкасская область – 223;
Черновицкая область – 117;
Черниговская область – 278.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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