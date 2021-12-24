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Кабмин продлил эмбарго на товары из России
Кабинет Министров продлил торговое эмбарго на российские товары на один год до 1 января 2023 года. Соответствующее постановление правительство поддержало на заседании в четверг.
Реализация проекта постановления обеспечит применение мер в ответ на продление Российской Федерацией торговых запретов и ограничений в отношении Украины, защиту национальных интересов и безопасности Украины.
Запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из РФ, действует с 2016 года.
Такое решение тогда стало ответом на действия России, которая в одностороннем порядке прекратила действие Соглашения о зоне свободной торговли и включила Украину в перечень стран, из которых запрещен ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
Украинское эмбарго распространяется на целый список российских товаров и продуктов, в том числе мясо, рыбу, кофе, чай, зерно, карамель, кондитерские изделия и конфеты, пиво, сигареты, водку, спирт, корм для домашних животных, вагоны, локомотивы, автомобили, тракторы, бумагу, моющие средства и т.д.
Теги: Россия, запрет, товар, Кабмин
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