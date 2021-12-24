Кабмин продлил эмбарго на товары из России

24.12.2021 13:00

Кабинет Министров продлил торговое эмбарго на российские товары на один год до 1 января 2023 года. Соответствующее постановление правительство поддержало на заседании в четверг.

Реализация проекта постановления обеспечит применение мер в ответ на продление Российской Федерацией торговых запретов и ограничений в отношении Украины, защиту национальных интересов и безопасности Украины.

Запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из РФ, действует с 2016 года.

Такое решение тогда стало ответом на действия России, которая в одностороннем порядке прекратила действие Соглашения о зоне свободной торговли и включила Украину в перечень стран, из которых запрещен ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Украинское эмбарго распространяется на целый список российских товаров и продуктов, в том числе мясо, рыбу, кофе, чай, зерно, карамель, кондитерские изделия и конфеты, пиво, сигареты, водку, спирт, корм для домашних животных, вагоны, локомотивы, автомобили, тракторы, бумагу, моющие средства и т.д.